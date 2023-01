Incendio distrugge appartamento: neonato in ospedale

Paura all'Aurelio per un incendio in un appartamento al quarto piano. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato e il 118. A dare l'allarme un vicino di casa che ha notato del fumo nero uscire da un'abitazione.

Mentre i pompieri hanno soccorso i presenti e spento l'incendio, gli agenti della polizia di Stato hanno assicurato un neonato di un mese ai medici. Il piccolo, intossicato lievemente, è stato portato in ospedale in codice giallo. Non è grave. Ad andare in fiamme la casa di un'anziana, rimasta illesa. L'incendio, partito dalla cucina, aveva distrutto la stanza, mentre il fumo aveva completamente invaso il resto della casa.