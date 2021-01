Incendio a Prati, cabina elettrica va a fuoco davanti la stazione Lepanto

Sul posto la polizia locale ed i vigili del fuoco. Non risultano feriti e, al momento, non si sarebbero verificati black out nel quartiere

Scintille, piccole esplosioni e le fiamme. Paura a Prati, proprio davanti alla stazione Lepanto della Metro A di Roma, per un incendio ad una cabina elettrica scoppiato nella mattinata di venerdì 20 gennaio.

Allertate, pattuglie della Polizia Locale del I Gruppo Prati sono intervenute così in via Marcantonio Colonna, all'altezza di viale Giulio Cesare.

Con loro i vigili del fuoco che hanno spento il rogo divampato in una cabina elettrica. Per permettere le operazioni la strada è chiusa tra viale Giulio Cesare a via degli Scipioni. Non risultano feriti e, al momento, non si sarebbero verificati black out nel quartiere con la società Areti sul luogo dell'incendio per verifcare eventuali disservizi.