Incendio a San Paolo, rogo in un appartamento. Salvata una donna

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile, un rogo è divampato all'interno di un appartamento in una palazzina di via Leonardo Da Vinci a San Paolo. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno messo in salvo una donna che si trovava all'interno, oltre ad un cane e tre gatti. Le condizioni della signora sono discrete.

L'incendio si è sviluppato, per cause ancora da accertare, al terzo piano di uno stabile di quattro, in via Leonardo Da Vinci 75 nel quartiere San Paolo. Sul posto sono accorse le squadre 7A, 3A, AS1, AB11, il carro teli e il trasporto autoprotettori dei vigili del fuoco, coadiuvate dal funzionario di servizio e dal capo turno provinciale.

Nell'appartamento, avvolto dalle fiamme, è stata trovata e tratta in salvo una donna insieme al suo cane e tre gatti. La signora, a quanto si apprende, non era in cattive condizioni di salute. E' stata quindi affidata alle cure degli operatori del 118 presenti sul posto, per gli accertamenti del caso. Non risultano altri evacuati.