Incendio sulla Laurentina: furgone Ncc in fiamme

Incendio sulla via Laurentina dove per consentire l'intervento dei soccorritori è stato necessario chiudere temporaneamente un tratto della SP95b all'altezza del chilometro 14.300. A prendere fuoco un furgone Ncc (Noleggio con Conducente), con le fiamme divampate dalla parte anteriore del mezzo che hanno avvolto nel volgere di breve il Mercedes in una coltre di fuoco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riuscito ad uscire dall'abitacolo il conducente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno poi spento l'incendio e gli agenti del XI Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere temporaneamente il tratto di via Laurentina sino al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei pompieri.