Incendio al Collatino, in fiamme scooter e automobili

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato sabato 15 giugno a Roma, poco dopo le 17, all’incrocio tra via Latisana e via Faedis, al Collatino. Ad essere coinvolti nel rogo sono stati uno scooter ed alcuni veicoli parcheggiati. Paura per il proprietario di uno dei mezzi bruciati che, nel tentativo di domare le fiamme, ha riportato un’intossicazione per inalazione di fumo.

L’incendio a via Latisana

Nel tardo pomeriggio, testimoni hanno raccontato di aver visto l’incendio propagarsi dalla parte anteriore di una moto. Da lì le fiamme hanno coinvolto anche i mezzi vicini che hanno preso fuoco a loro volta. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento il rogo. Si ipotizza che le cause dell’incendio siano di natura accidentale, legate al malfunzionamento dell’impianto elettrico di uno dei tre scooter coinvolti.

Il genero 39enne del proprietario della moto dalla quale sarebbe partito l’incendio, dopo aver tentato invano di spegnere le fiamme, è stato portato all’Umberto I in codice giallo a causa di un’intossicazione per inalazione di fumo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Prenestina e della compagnia di Roma Piazza Dante che hanno circoscritto la zona ed evitato il transito dei veicoli.