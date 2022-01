Sabato sera di fuoco a Roma nord: in fiamme un appartamento al Fleming

Sabato sera di fuoco al Fleming dove un incendio ha gettato nel panico un'intera palazzina di via Lampertico. Il rogo poco prima delle 22: partito da un appartamento al quinto piano, in quel momento vuoto, si è rapidamente propagato agli alloggi adiacenti del quarto e sesto piano. I residenti, ancora prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, sono riusciti a scappare.

Per oltre un'ora i vigili del fuoco hanno lavorato per avere ragione delle fiamme che, per fortuna, non hanno provocato feriti. Gli appartamenti sono stati dichiarati al momento inagibili. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Milvio.

In corso gli accertamenti sulle cause dell'incendio.