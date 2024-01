Viale Isacco Newton, incendio in un accampamento: a fuoco una baracca

Sabato sera di fuoco lungo via Isacco Newton. Un incendio, ben visibile a tutti gli automobilisti che nella serata di ieri hanno attraversato l'arteria, ha interessato uno degli accampamenti abisivi presenti tra la vegetazione della zona. A bruciare all'altezza del civico 180, come appurato dai vigili del fuoco al momento dell'intervento, una baracca. Le fiamme poco prima delle 20.

Il rogo è stato domato, non senza fatica, dai vigili del fuoco. A complicare la situazione la presenza di bombole del gas che hanno causato anche una serie di esplosioni, raccontate anche sui social dai residenti della zona. Sul posto anche la polizia di stato. Non si registrano feriti. Gli abitanti dell'accampamento non sono stati trovati nell'area interessata dal rogo.