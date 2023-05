Paura in un condominio, l'ascensore va in fiamme: evacuato palazzo. In 4 intossicati

Nottata di paura all'Appio Latino per un incendio scoppiato in un palazzo in via Imera 2. Poco dopo l'una di martedì 30 maggio, per cause da appurare, le fiamme sono scoppiate nella cabina ascensore in legno di un edificio di sei piani. Immediato è scattato l'allarme con il fumo sprigionato dal rogo che ha invaso interamente la tromba delle scale

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco con altre due autoscale, un'autobotte e il carro teli. Con loro anche la polizia locale e la polizia di Stato. I condomini sono stati evacuati per precauzione e per permettere le operazioni di spegnimento. Quattro persone, di cui due in codice giallo, sono rimaste intossicate e sono state soccorse dal personale sanitario.