Incendio al Laurentino, dopo lo sgombero del quinto ponte bruciati mobili e rifiuti

Momenti di paura al Laurentino 38, oggi Laurentino Fonte Ostiense, domenica 18 febbraio. Un rogo si è sviluppato sotto al quinto ponte, dei lotti Ater in ristrutturazione.

Incendio a via Ignazio Silone

L'incendio è divampato dopo le 16 di domenica e secondo quanto si apprende è partito da un deposito di mobili e masserizie frutto dello sgombero di locali occupati avvenuto il 1° febbraio, da parte del gruppo GSSU e del gruppo SPE della Polizia Locale di Roma Capitale.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Non ci sono stati feriti né intossicati. Le cause dell'incendio sono tutte da verificare.

La riqualificazione ferma al palo

Il quinto ponte di via Ignazio Silone attualmente è un cantiere fermo, aperto da Ater con fondi regionali nell'ambito di un progetto di riqualificazione dell'area che coinvolge anche il sesto ponte e prevede la creazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e spazi di aggregazione.