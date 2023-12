Incendio a Casal Bruciato, fiamme in un appartamento: evacuato palazzo

Paura a Roma per un incendio scoppiato in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giuseppe Donati, nella zona di Casal Bruciato. L'abitazione, nello stabile al civico 125, è andata a fuoco questa mattina per cause ancora da accertare, poco dopo le otto.

Ancora da determinare le cause. Sul posto i vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri che stanno facendo sgomberare lo stabile. Decine le persone portate in strada. Nessuno è rimasto ferito.