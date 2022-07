Moto e scooter distrutti da un incendio, un palazzo coinvolto dalle fiamme

Fiamme nella notte al Trullo, dove una moto Kawasaki Ninja e due scooter Honda Sh sono stati distrutti da un rogo scoppiato intorno alle 3:30 del mattino di oggi, venerdì 15 luglio. Ignote le cause, sulle quali stanno indagando i carabinieri giunti sul posto, in via Giovanni Porzio 75.

A dare l'allarme sono stati i residenti. Dopo le operazioni di spegnimento di vigili del fuoco, è iniziata la conta dei danni. Oltre i mezzi distrutti, le fiamme hanno annerito e bruciato la facciate e le tapparelle dell'appartamento al primo piano di via Porzio. Non solo.

L'incendio ha danneggiato gravemente anche quattro cantine condominiali. I carabinieri del Trullo e di Quarto Miglio ora indagano per determinarne le cause. Non è esclusa nessuna ipotesi.