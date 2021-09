Incendio a Magliana, appartamento in fiamme: una persona grave in ospedale

Paura nella notte nel quartiere della Magliana, per un violento incendio in un appartamento. Alle ore 23:30 circa, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato, per incendio appartamento al secondo piano di una palazzina in via Giovanni Battista Aleotti 19, incrocio via della Magliana, tre squadre operative.

Sul posto la 7A, la 1A e la 11A. A supporto sono quindi giunte anche una autoscala dei pompieri; due autobotti, il carro teli e il TA/6. Una persona è stata trasportata in ospedale, mentre sono state interdette alcune stanze ai piani sovrastanti da quelle interessate dall'incendio.