Incendio al Labaro, fiamme in una villetta: anziana in pericolo di vita

È in pericolo di vita, ricoverata in prognosi riservata, una anziana di 87 anni rimasta vittima di un incendio nella sua casa, in via Ghisalba. Le fiamme sono scoppiate nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, all'altezza del civico 150 di una villetta bifamiliare, nella zona del Labaro. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.

I pompieri hanno lavorato con una squadra operativa, un'autobotte e un'autoscala per spegnere le fiamme al primo piano. Prima dell'arrivo dei soccorritori, nel tentativo di spegnere le fiamme provocate da una stufa, l'anziana e un'altra persona sono rimaste ustionate. Le condizioni di entrambi non sembravano destare preoccupazione, ma l'87enne nel corso della notte si è aggravata e ora lotta tra la vita e la morte.