Frigorifero in corto circuito causa incendio in un appartamento, evacuate venti persone

Incendio in un appartamento a Roma nord. La chiamata ai soccorritori alle prime luci di mercoledì 23 settembre da un'abitazione al piano rialzato di una palazzina in via Flaminia, a Tor di Quinto. Venti le persone evacuate a scopo precauzionale.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative l'incendio nell'appartamento dove risulta residente una famiglia di cittadini del Bangladesh, sarebbe scaturito dal corto circuito di un frigorifero. Intervenuti sulla strada statale vigili del fuoco ed agenti delle volanti e del commissariato Ponte Milvio hanno evacuato a scopo precauzionale venti residenti.

A rimanere ferita contusa ad un dito una donna, abitante nell'appartamento dove è divampato l'incendio. Spente le fiamme l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto per fornire assistenza alloggiativa alle persone coinvolte nell'incendio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.