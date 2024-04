Corto circuito a un congelatore, scoppia l'incendio in un appartamento. Evacuate 50 persone

In una Roma paralizzata per il derby, nella serata di ieri a Cinecittà est c'è chi ha avuto a che fare con un grosso spavento. Siamo in via Guido Figliolini, nella zona di Cinecittà est. Qui, poco prima delle 20, è scoppiato un incendio all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di sette. Il rogo ha fatto scattare l'allarme e la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno per precauzione evacuato il palazzo e poi domato le fiamme.

Cinquanta le persone allontanate per poco più di un'ora dalle proprie case. Alle 21.30 l'allarme cessato. Sul posto anche la polizia di Stato. Secondo quanto si apprende a causare l'incendio sarebbe stato un corto circuito ad un congelatore.