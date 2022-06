Sabato di fuoco a Casal Bertone: brucia l'area verde di via Fieramosca

Sabato pomeriggio di fiamme e di paura per la zona di Casal Bertone. Un vasto incendio ha interessato l'area di via Fieramosca a Casal Bertone. Il rogo, alimentato dal vento, ha interessato le alte sterpaglie della zona, da tempo abbandonata. In pochi minuti fumo e odore acre ha avvolto l'intero quartiere. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per oltre un'ora per domare il rogo.

Amaro il commento dei residenti che quell'area verde da tempo vogliono torni al territorio per vedere così finalmente aperti il parco e i campi sportivi secondo quanto previsto dalle compensazioni per la realizzazione della linea TAV. "Non conosciamo le origini del rogo, né l’entità dei danni", si legge in una nota del comitato di quartiere. "Ci preme però ricordare che lo scorso 18 marzo il sindaco Gualtieri, insieme a diversi assessori, ha visitato l’area e annunciato la consegna da parte di RFI entro un mese".

Quindi l'amarezza per la promessa mancata: "Spiace osservare che a quasi tre mesi da quell’annuncio permanga una situazione di abbandono e incuria. Avevamo salutato con favore la visita del Sindaco e gli impegni assunti su via Fieramosca come su altre questioni quali il cantiere del mercato e la mobilità nel quartiere. Ci appelliamo nuovamente al rispetto di quegli impegni in tempi rapidi. Davvero non vorremmo trovarci di fronte alla continuazione di una pluriennale e trasversale politica in cui mai gli annunci sono stati seguiti dai fatti".