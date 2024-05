Incendio all'alba di oggi, venerdì 10 maggio, tra via Equizia e via Lanza, zona Monti, sotto alla Basilica di San Martino ai Monti. A fuoco coperte, materassi e cartoni dei senza dimora che lì avevano costruito qualche giaciglio di fortuna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Nessuno è rimasto ferito. Si indaga sulle cause del rogo.