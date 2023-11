Giallo a Casal de' Pazzi, pneumatici posizionati per bloccare la strada e incendiati

Incendio sospetto nella notte a Roma, nella zona di Casal de' Pazzi. Due pile di pneumatici sono stati posizionati per bloccare la strada in via Egidio Galbani e poi sono stati dati alle fiamme. Il rogo è scoppiato intorno alle 3.40 del due novembre. Sul posto la polizia di Stato e la squadra della Scientifica.

Dopo che i vigili del fuoco hanno spento le fiamme, gli investigatori si sono messi al lavoro. Al momento, secondo fonti della questura di Roma, l'episodio non sarebbe riconducibile a una protesta di quartiere. E allora come mai qualcuno ha deciso di agire così? Un atto vandalico, oppure un modo per creare un diversivo? Le indagini sono appena cominciate.