Paura nella notte, incendio distrugge casa popolare

Paura nella notte a Roma, per un incendio in una casa Ater. Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30 due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autobotte e un'autoscala, sono intervenute in via di Rocca Cencia, 313, per l'incendio di un appartamento al primo piano di una palazzina popolare.

Le fiamme hanno avvolto l'intera unità abitativa la quale è stata interdetta insieme a una stanza dell'appartamento sovrastante. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche polizia e 118. L'ipotesi è quella di un corto circuito.