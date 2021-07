Roma Est brucia ancora, un nuovo incendio a Rocca Cencia

Un incendio ha interessato l’area a ridosso di via di Rocca Cencia, nell’omonimo quartiere del sesto municipio, nella periferia est della città. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle ore 14.00 di sabato pomeriggio, incenerendo le sterpaglie che costeggiavano la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale gruppo VI Torri e le associazioni di Protezione civile del territorio e della città.

A poche ore dall’incendio che ha bruciato gran parte delle aree tra Colle degli Abeti e Ponte di Nona nel pomeriggio di giovedì, con le fiamme che hanno lambito le abitazioni, ancora paura a Roma Est. Questa volta l’incendio è stato circoscritto e le fiamme hanno raggiunto solo le sterpaglie a ridosso della via, all’altezza del deposito Ama.

L’intervento degli agenti è stato necessario per consentire la viabilità e la messa in sicurezza dell’area in via di Rocca Cencia, da via di Sant’Alessio in Aspromonte fino a via Prenestina, tratto chiuso temporaneamente. Domato l’incendio, spente le fiamme, la circolazione è tornata regolare.