Incendio in via di Boccea: cabina elettrica in fiamme davanti al supermercato

Cabina elettrica in fiamme in via di Boccea. L'incendio è divampato nella serata di giovedì con le fiamme che hanno poi preso forza interessando alcuni cartoni lasciati davanti l'ingresso di un supermercato in attesa di essere raccolti. La richiesta d'intervento ai soccorritori intorno alle 21:00 all'altezza del civico 238, zona Cornelia.

Divampato a causa di un corto circuito della cabina elettrica, l'incendio si è alimentato con i cartoni lasciati fuori il Tuodì con le fiamme che hanno annerito la facciata di una palazzina. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo che hanno agevolato la viabilità in attesa della fine dell'intervento di spegnimento dei pompieri. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.