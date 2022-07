Fiamme in un appartamento: ustionate due persone

Mattinata di paura ad Ostia dove un incendio ha coinvolto un palazzo in via della Stazione vecchia. Le fiamme sono divampate alle 7.50 in appartamento al secondo piano di una palazzina al civico 18. Nel rogo due persone sono rimaste lievemente ustionate.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno salvato i due condomini assicurandoli alle cure del 118. Altre 13 persone sono state temporaneamente evacuate a causa del fumo e del calore sviluppato. Acea ed Italgas presenti sul posto per le loro competenze.