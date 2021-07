Fiamme in via della Marcigliana: elicottero interviene per domare il rogo

Lo scampato pericolo poco prima delle 21. Si tratta dell'ennessimo incendio nella zona: una settimana fa un rogo simile aveva interessato un'area non lontana da quella danneggiata ieri.

A propagare il rogo il forte vento che ha spinto le fiamme fino a lambire un casale. Per spegnere l'incendio si è reso necessario l'utilizzo di un elicottero che ha effettuato tre lanci d'acqua. Sul posto anche le associazioni di protezione civile del territorio.

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nella zona della Marcigliana. Poco dopo le 18.30 un incendio ha interessato la vegetazione lungo via della Marcigliana, all'altezza del civico 532.

