Incendio a Magliana: bruciano sterpaglie, in fiamme 300 metri quadri di territorio

Un sabato di fuoco cominciato in mattinata e proseguito anche in serata. Giornata di super lavoro per i soccorritori alle prese con diversi incendi in tutti i quadranti di Roma e provincia. Dopo le fiamme che hanno bloccato il Raccordo Anulare all'altezza di via della Pisana ed altri focolai a Casal Monastero, Settebagni, Tivoli e Pomezia un altro incendio è divampato nella prima serata del 29 agosto alla Magliana.

In particolare a prendere fuoco è stata una vasta porzione di sterpaglie con le fiamme che hanno interessato circa 300 metri quadri di terrtorio all'altezza del civico 93 di via della Magliana.

Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco ed i volontari della Protezione Civile assiema ai carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato.