Fiamme dal cofano, accosta l'auto e l'incendio distrugge cinque vetture

Stava transitando a bordo della sua vettura su via della Magliana quando ha visto del fumo uscire dal cofano motore. Accostata la vettura a bordo strada la stessa ha preso fuoco con le fiamme che si sono poi propagate a cinque macchine parcheggiate vicine, andate quasi tutte carbonizzate. L'incendio è divampato nella tarda mattinata di venerdì a Villa Bonelli, al Portuense. Alta la colonna di fumo nera, visibile da chilometri di distanza.

L'intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13:00 del 28 aprile all'altezza del civico 165 di via della Magliana, poco distante dalla parrocchia. Sei le vetture coinvolte nell'incendio: una Fiat Panda, una Fiat 500, una Dacia Sandero, una Smart e una Nissan, con un'altra 500 parzialmente danneggiata sulla fiancata. Spente le fiamme dai caschi rossi, intervenuti con la squadra 11A del distaccamento dell'Eur e l'AB34 del distaccamento di Fiumicino, sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno provvisoriamente chiuso la strada e i poliziotti del distretto San Paolo, che hanno poi ricostruito l'accaduto. A parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito. Impaurita ma illesa anche la donna alla guida della macchina che ha preso fuoco.

L'incendio ha trovato il commento dell'assessore al municipio XI Arvalia Emiliano Castellino che su facebook scrive: "A causa di un incendio che ha coinvolto 4 autovetture in sosta su via della Magliana all'altezza della parrocchia Santo Volto di Gesù, momentaneamente la strada è chiusa in quel tratto in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco che hanno prontamente spento l'incendio, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Roma Capitale che stanno procedendo all'identificazione delle targhe.