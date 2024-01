Incendio a Roma, brucia capannone: in fiamme macchinari da lavoro

Nella notte di Capodanno il comando di Roma dei vigili del fuoco ha effettuato 160 interventi in gran parte dovuti a incendi di cassonetti, ascensori bloccati, soccorsi a persona all'interno di abitazioni e diversi incidenti stradali.

Di rilievo c'è da segnalare l'incendio di un capannone contenente merce varia e macchinari da lavoro in via dell'Acqua Vergine 200, strada che collega via Prenestina con via Collatina. Nessuno è rimasto ferito. Ignote ancora le cause del rogo.