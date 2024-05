Incendio a Tor de' Cenci, appartamento invaso dal fumo: un intossicato

Fiamme in un appartamento in via del Risaro 120. L’incendio è scoppiato al terzo e ultimo piano di una palazzina, domenica 19 maggio.

Appartamento invaso dal fumo

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con al seguito l'autoscala, l'autobotte ed il carro teli. Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, completamente invaso dal fumo che proveniva dal camino e hanno tratto in salvo un uomo privo di sensi e intossicato, che è stato affidato alle cure del 118, per poi essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant’Eugenio in codice giallo.

Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine. Sempre nel fine settimana si è verificato un altro incendio, a Fidene, in via Radicofani.