Paura in via del Corso, principio di incendio in un albergo

Paura in via del Corso, a Roma, per un incendio in un albergo. Intorno alle 19.30 di giovedì diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, del Gpit e le squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute per un principio di incendio sviluppatosi in un albergo di via del Corso, nella parte che affaccia su via Belsiana.

Gli agenti hanno messo subito in sicurezza la zona interessata e fornito ausilio ai vigili del fuoco, sopraggiunti sul posto unitamente ad altre pattuglie della polizia locale del I gruppo Centro. Dai primi accertamenti, sembra che l’incendio si sia sprigionato dai locali cucina. Le fiamme sono state subito domate e non risulterebbero persone ferite.