Incendio al Casaletto, fiamme in un appartamento. Nessun ferito

Tanta paura nella serata di sabato 15 giugno in zona Casaletto. Mentre migliaia di romani erano in casa ad assistere alla gara d'esordio agli Europei 2024 tra Italia e Albania, i vigili del fuoco dovevano intervenire al civico 167 di via del Casaletto per un rogo all'interno di un appartamento.

Le fiamme, per cause ancora tutte da accertare, si sono sviluppate in due distinte camere da letto all'interno di una casa al piano terra dello stabile. Sul posto i vigili del fuoco e una volante del commissariato Monteverde.

Secondo quanto si apprende, non sembra ci fosse nessuno in casa al momento del rogo e infatti non risultano feriti o intossicati.