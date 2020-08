Incendio a Magliana: in fiamme un campo di sterpaglie vicino alla metro 

Incendio ieri, sabato 1 agosto, in via del Cappellaccio, all'incrocio con il viadotto della Magliana. A bruciare per ore un vasto campo di sterpaglie, con le fiamme arrivate a lambire un vicino sfasciacarrozze distruggendo alcune auto, e una nube nera di notevoli dimensioni ben visibile dall'intero quadrante Eur - Magliana. Tantissime le chiamate al 112 di residenti e automobilisti che si trovavano in zona.

Un rogo violento che ha richiesto un ingente spiegamento di forze sul posto. Sono intervenute tre squadre e tre autobotti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco insieme a un elicottero. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. Durante le operazioni di spegnimento è stata chiusa la stazione Eur Magliana della metro B per circa sei ore, i treni hanno transitato senza effettuare la fermata. Deviate, e poi ripristinate, anche le linee bus 31 e 780.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.