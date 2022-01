Due incendi in via dei Banchi vecchi: distrutti e danneggiati auto e motorini

Due diversi episodi, al momento scollegati tra loro. Due diversi incendi che hanno movimentato la notte del centro storico di Roma e in particolare di via dei Banchi vecchi. La strada è stata teatro di due diversi roghi. Il primo poco prima di mezzanotte, con l'intervento dei vigili del fuoco a spegnere le fiamme: tre motorini sono andati danneggiati e uno distrutto.

Poco dopo l'una l'episodio più grave, con un nuovo incendio partito, secondo quanto si apprende, da una microcar elettrica. Da qui il rogo si è propagato ai mezzi vicini parcheggiati. Distrutta una Minicooper, così come due motorini. Danni ingenti anche per due Smart, un suv e altri quattro motorini in sosta. Le fiamme hanno inoltre annerito la vetrina di un negozio di antiquartiato e la facciata di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia, che stanno indagando per fare luce sull'accaduto, e i vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende in nessuno dei due casi sono stati trovati inneschi o tracce che fanno pensare ad un episodio doloso. In corso comunque ulteriori accertamenti.