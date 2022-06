Incendio in via Condotti, le fiamme partite dal magazzino di un negozio

Paura in via dei Condotti, all'angolo di via del Corso, per un incendio che nella mattinata di oggi, 1 giugno, si è sviluppato nel magazzino sotterraneo del negozio Max&co. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per gli accertamenti.

Le fiamme si sarebbero sviluppate nel magazzino sotterraneo. Il fumo ha cominciato a uscire anche sulla strada, allarmando i passanti. La zona è chiusa dai carabinieri per consentire ai soccorritori di operare in tranquillità e svolgere accertamenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

"Il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto i soli locali del pian terreno", spiegano i vigili del fuoco. In corso le verifiche per determinare la causa dell'accaduto. L'attività rimarrà chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.