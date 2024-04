Incendio sulla Collatina Vecchia, brucia ancora la discarica abusiva. A24 chiusa per troppo fumo

Brucia ancora la via Collatina Vecchia. Cumuli di rifiuti hanno alimentato per ore le fiamme, come successo anche in passato. Ingrossate dal vento hanno preso vigore rendendo l'aria irrespirabile. A bruciare la discarica più grande d'Europa che da anni giace nella zona tra la Togliatti e il tratto urbano della A24. Immondizia di ogni tipo data alle fiamme e che, dalle 13 di giovedì 18 aprile, ha costretto al lavoro i vigili del fuoco. Epicentro del maxi rogo quello all'altezza di via del Flauto. Sul posto anche il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti. Attivata l'Arpa per il monitoraggio dell'aria: saranno montate delle centraline in zona.

Strada chiusa

Per supportare le opere di spegnimento da parte dei pompieri, la polizia locale ha chiuso il tratto urbano della A24.Per i veicoli provenienti da via Tiburtina è stata imposta la deviazione sulla rampa del tratto urbano della A24 in direzione tangenziale Est. Chiusura anche della rampa di immissione in viale Palmiro Togliatti per i veicoli provenienti dal tratto urbano della A24 carreggiata direzione fuori Roma.

I precedenti

Non è la prima volta che un incendio di vaste dimensioni colpisce quell'area. L'anno scorso, a marzo, il maxi rogo impegnò i soccorritori per ore. Nel 2019 stessa scena. Prima di quel rogo, nei mesi precedenti, era stato sgomberato un insediamento abusivo e l'area era stata completamente abbandonata con lamiere e altri materiali. Oggi la situazione non appare dissimile.