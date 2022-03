Incendio al Collatino, baracche distrutte dalle fiamme

Paura nella notte tra il 18 e il 19 marzo, quando un incendio ha invaso un'area abbandonata in via Collatina Vecchia, all'altezza del civico 73. Un'alta colonna di fumo nero, intorno alla mezzanotte, si è alzata in cielo.

Sul le squadre 10/A e 3/A dei vigili del fuoco di Roma con l'ausilio di due autobotti. Distrutte dalle fiamme diverse baracche e rifiuti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni di spegnimento da parte dei soccorritori sono andate avanti per tutta la notte. Si indaga per determinare le cause del rogo.