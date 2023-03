Maxi incendio di rifiuti in via Collatina Vecchia: vigili del fuoco impegnati per 12 ore

Cumuli di rifiuti, materassi, ante di armadi e mobili vari, plastica, divani e vari elettrodomestici. Una vera e propria discarica a cielo aperto. Montagne di spazzatura gettate nella zona tra la Togliatti e il tratto urbano della A24. Immondizia di ogni tipo data alle fiamme nel pomeriggio di martedì 21 marzo e che ha impegnato per dodici ore i vigili del fuoco. Epicentro del maxi rogo via Collatina Vecchia, all'altezza di via del Flauto.

Sul posto, dalle 18:30 di ieri, quattro squadre dei vigili del fuoco insieme ad altre quattro autobotti, al carro autoprotettori e al personale del Gos. L'intervento, andato avanti per tutta la notte, è terminato alle 6:30 di oggi. A supportare le operazioni di spegnimento anche la polizia locale. Nonostante l'incendio sia avvenuto nel territorio del V Municipio, Mauro Caliste - presidente del municipio confinante - si è recato sul posto con l'assessore Edoardo Annucci e il presidente Di Cosmo David per verificare la situazione e l'impatto nella zona.

Il precedente

Secondo Caliste, la polizia locale da tempo monitorava l'area con dei sistemi di videosorveglianza. Non è la prima volta, infatti, che un incendio di vaste dimensioni colpisce quell'area. Già nel 2019 le alte fiamme avevano impegnate per ore i pompieri. Prima di quel rogo, nei mesi precedenti, era stato sgomberato un insediamento abusivo e l'area era stata completamente abbandonata con lamiera e altri materiali. Oggi la situazione non appare dissimile.