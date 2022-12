Incendio nella palazzina popolare, in venti scappano in strada

Paura a Pomezia per gli inquilina di una palazzina popolare in via Catullo. Nelle notte, alle 2:45, un incendio ha coinvolto un appartamento al terzo piano di una delle due palazzine del condominio. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri dalla compagnia di Pomezia. Venti residenti, all'arrivo dei soccorsi, erano giàscesi in strada per lo spavento. Non si registrano feriti o intossicati. L'Incendio non ha procurato danni strutturali al palazzo.