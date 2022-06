Incendio sulla via Cassia: le fiamme minacciano un'autofficina

Incendio mercoledì mattina a Roma nord. Le fiamme sono divampate intorno alle 10:00. A notare la colonna di fumo sprigionata dal rogo divampato in un terreno privato gli agenti del gpit della polizia locale di Roma Capitale in servizio di pattugliamento sulla via Cassia, nella zona dell'Olgiata.

Giunti sul posto i caschi bianchi hanno messo in sicurezza l’area e - insieme alla collaborazione di alcuni cittadini presenti nella zona - hanno provveduto a spegnere l’incendio con mezzi di fortuna, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Il tutto si è risolto in poco tempo, scongiurando il peggio, anche perché adiacente al terreno era presente un'autofficina.