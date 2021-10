Roma Nord: edicola distrutta da un incendio, ustionato un uomo. E' grave

E' stato trasferito d'urgenza dal Gemelli al Sant'Eugenio dopo aver subito un delicato intervento chirurgico conseguenza delle gravi ustioni riportate sul corpo dopo aver provato a spegnere un incendio in un'edicola a Roma Nord. In prognosi riservata un uomo di 55 anni, sceso in strada una volta viste le fiamme svilupparsi sul tetto di un chiosco per la vendita di giornali e riviste a Tomba di Nerone, di proprietà di un suo amico e conoscente.

L'incendio è divampato intorno alle 3:30 della notte di domenica dal tetto del chiosco di un'edicola che si trova fra la via Cassia e via Casale Saraceno. Notate le fiamme il 55enne è sceso in strada ed è salito sul tetto dell'edicola per spegnere il principio d'incendio che ha però preso forza rapidamente, alimentato dalla carta presente nell'esercizio commerciale con l'uomo che, inalato il fumo, ha accusato un malore ed è rimasto bloccato accerchiato dalle fiamme.

Richiesto l'intervento ai soccorritori da parte di altri residenti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle Volanti e del Commissariato Flaminio di polizia. Una situazione di massimo pericolo, con i soccorritori che sono poi riusciti a trarre in salvo il 55enne che si trova sopra l'edicola non senza difficoltà e rischiando di rimanere intossicati dal fumo.

Spente le fiamme dai pompieri il 55enne è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Universitario Agostino Gemelli con ustioni sul 35% del corpo: agli arti inferiori, al volto, alle mani ed agli avambracci. Sottoposto ad un delicato intervento è stato quindi trasferito all'ospedale Sant'Eugenio, specilizzato nei grandi ustionati, dove si trova ancora in prognosi riservata.

Ascoltato il proprietario dell'edicola dagli investigatori di polizia, sul luogo dell'incendio non sono state trovate evidenti tracce di dolo. Accertamenti in corso per ricostruire le cause che hanno determinato l'incendio distruggendo l'esercizio commerciale.