Incendio sulla Casilina, le fiamme avvolgono e distruggono falegnameria: evacuate le case lì vicino

Fumo nero e lingue di fuoco che hanno avvolto un capannone e distrutto i locali di una falegnameria. È quanto accaduto alle 5 del mattino di oggi, venerdì 25 febbraio, all'altezza del civico 1942 della via Casilina, nella zona della borgata Finocchio.

Sul posto, allertati dai residenti, tre squadre dei vigili del fuoco di Roma con l'ausilio di diverse autobotti, l'autoscala il carro schiuma ed il carro autoprotettori. L'incendio ha gravemente danneggiato la struttura di circa mille metri quadri, a ridosso di una palazzina dove sono state fatte evacuati per sicurezza i nuclei familiari residenti.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Sul posto anche la polizia e il 118. Non risultano feriti. I pompieri lavorano per impedire che l'incendio si propaghi alle attività commerciali vicine, ossia una carrozzeria ed un negozio di elettromeccanica.