Incendio a Cinecittà est, auto in fiamme in un parcheggio: ipotesi dolosa

Prima un'auto avvolta dalle fiamme, e distrutta, poi altre due vetture danneggiate dalle lingue di fuoco. È il bilancio di un incendio che si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 22 marzo, a Cinecittà, in via Carlo Fadda 109.

Il rogo è scoppiato intorno alle 8:50 nel parcheggio di fronte ai palazzi Papillo, confinante con il giardino della scuola dell'infanzia Piccole Gemme. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato e gli agenti del gruppo Tuscolano. Al momento l'ipotesi dolosa non viene esclusa. Alcuni cittadini avrebbero visto una persona allontanarsi dopo l'incendio. Le indagini sono in corso.

L'episodio ricorda quanto successo due anni fa, sempre lì, in via Carlo Fadda. In quel parcheggio una Fiat Panda e una Nissan Micra andarono distrutte con le fiamme che danneggiarono pure la parte anteriore di una Mitsubishi Colt.