Scooter in fiamme nel garage, fumo invade la palazzina. Salvata una coppia

L'incendio in via Caracciolo, a Mentana

Ad attirare l'attenzione dei soldati sono state le grida di aiuto provenienti da un palazzo a Mentana,Comune della provincia nord est della Capitale. Così i militari hanno messo in salvo una coppia rimasta intrappolata nel proprio appartamento a causa del fumo che aveva invaso le scale in seguito ad un incendio. E' accaduto poco dopo le 22:00 di martedì 13 aprile.

In particolare sono stati i militari dell'Esercito Italiano del raggruppamento Lazio Abruzzo della Brigata Granatieri, impiegati nell'operazione Strade Sicure, ad intervenire in una palazzina di via Caracciolo dopo la richiesta di aiuto. Evacuati a scopo precauzionale i presenti i soldati, con l'ausilio di un abitante dello stabile, hanno quindi usato una scala ed hanno salvato una coppia rimasta intrappolata nell'appartamento a causa del fumo presente nelle scale condominiali.

Gli stessi militari, con gli estintori in dotazione, hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme divampate da uno scooter che si trovava in un garage sotto la palazzina.

Sul posto sono quindi intervenute le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato. Da accertare le cause dell'incendio che ha interessato il mezzo a due ruote.