Paura a Prati, incendio in un appartamento: intossicati due anziani

Paura a Prati per un incendio in un appartamento in via Brofferio. Le fiamme sono scoppiate all'altezza del civico 7, intorno all'una di lunedì 19 settembre e hanno interessato l'abitazione al quinto piano della palazzina. Sul posto il personale medico del 118, i vigili del fuoco e l'ambulanza.

Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno tratto in salvo due persone anziane che si trovavano all’interno dell’appartamento. I due coniugi, di 74 e 68 anni, sono state affidati al personale del 118 che ha provveduto a trasportarle presso l'ospedale Santo Spirito in codice giallo.