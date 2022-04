Doppio incendio all'Appio Latino, bruciati cassonetti e un ponteggio di un palazzo

Notte di fuoco nella zona dell'Appio Latino. Due roghi hanno impegnato i vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano per capire se c'è un collegamento tra i due episodi.

Il primo in via Alfredo Baccarini dove sono andati in fiamme due cassonetti dei rifiuti (per plastica e per indumenti), mentre in piazza Camillo Re, presso un cantiere edile, a prendere fuoco è stato un mini box e parte di una rete di protezione montata sul ponteggio davanti a un palazzo. L'incendio ha danneggiato la fiancata destra di una Smart parcheggiata nei pressi. Non si esclude il dolo.