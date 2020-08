Roma brucia ancora, incendio in via Aurelia: 4 vigili intossicati e una ustionata. Fiamme anche a Villa Gordiani

Roma brucia ancora. La giornata dell'undici agosto ha visto diversi incendi in varie zone della città. Due sono stati i roghi più importanti che hanno impegnato vigili del fuoco, volontari della protezione e polizia locale di Roma Capitale per ore. Solamente in serata le aree bonificate sono state liberate.

L'incendio in via Aurelia

L'incendio di più vaste dimensioni è stato senza dubbio quello in via Aurelia. Un incendio di sterpaglie che ha interessando anche un vivaio è divampato all'altezza del chilometro 12,500. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale con sei pattuglie del XIII Gruppo Aurelio, protezione civile e anche due canadair per le operazioni di spegnimento.

Il tratto di via Aurelia che era stato chiuso al traffico è stato riaperto dopo due ore. A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio ha interessato anche il campo nomadi di via della Monachina. Poi il fuoco, come confermato dalla polizia locale a RomaToday, si propagato anche a ridosso di uno stabilimento di autodemolizioni. Una minaccia sventata, per fortuna, che avrebbe potuto riportare agli scenari dell'8 agosto di Tor di Quinto.

Quattro vigili intossicati e una ustionata

Un violento rogo che ha lasciato segni. Quattro agenti della polizia locale sono rimasti intossicati dal fumo (tre sono stati dimessi subito e uno ha riportato 4 giorni di prognosi) mentre una quinta agente (anche lei 4 giorni di prognosi) ha riportato una leggera ustione. Sono stati comunque portati tutti in ospedale all'Aurelia Hospital per precauzione.

"Grazie a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta ai roghi di questi giorni. Auguri di pronta guarigione ai quattro agenti della Polizia Locale intossicati e all'agente ustionato a causa dell'incendio di oggi su via Aurelia", ha detto su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Grazie a tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta ai roghi di questi giorni. Auguri di pronta guarigione ai quattro agenti della Polizia Locale intossicati e all’agente ustionato a causa dell’incendio di oggi su via Aurelia. — Virginia Raggi (@virginiaraggi) August 11, 2020

Incendio a Villa Gordiani

Sempre nelle stesse ore del rogo in via Aurelia, un altro incendio è scoppiato a Roma. Questa volta all'interno di Villa Gordiani, sulla Prenestina. Sul posto anche in questo caso la polizia locale e i vigili del fuoco per domare le fiamme. Le fiamme sono divampate mente le persone che si trovavano all'interno della villa r sono state fatte evacuare per precauzione, con i cancelli che sono stati chiusi.

Non si conoscono ancora le cause del rogo avvenuto vicino all'area giochi dei bambini (a Villa Bonelli il parco e l'area giochi sono stati distrutti dalle fiamme il agosto) ma la nube di fumo nero, come ha documentato Ernesto Narciso di 'Insieme per Villa Gordiani', ha invaso il quartiere.