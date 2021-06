Fiamme in un CAF Cgil: evacuati i residenti della palazzina

L'intervento di polizia e vigili del fuoco sulla via Aurelia

/ Via Aurelia, 475

Incendio in un ufficio della Cgil adibito a CAF in zona Cornelia giovedì sera. La richiesta d'intervento intorno alle 21:00 da via Aurelia 475. Sul posto sono intervenuti la Polizia del Reparto Volanti e i Vigili del fuoco.

L'ufficio è situato in un appartamento che è stato dichiarato inagibile. A scopo precauzionale i soccorritori hanno evacuato i residenti, alcuni dei quali scesi in strada autonomente, con gli stessi poi rientrati nelle loro abitazioni una volta terminate le operazioni di spegnimento dell'incendio. Non risultano feriti o intossicati.