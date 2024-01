Incendio a Valle Aurelia, sauna va in corto circuito e scoppiano le fiamme nel condominio di lusso

Paura per un incendio nel pomeriggio di martedì 30 gennaio a Roma, nella zona di Valle Aurelia. Il rogo che ha avvolto tutto il terrazzo, secondo quanto si apprende, sarebbe partito da un corto circuito nel locale sauna di un appartamento al secondo piano di un condominio di lusso in via Aurelia, al civico 278. Sul posto i carabinieri che, di passaggio, hanno notato il fumo e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Al momento non c'era nessuno all'interno e non risultano persone coinvolte o ferite nel rogo. Cinque le persone evacuate a rischio intossicazione. Nessuno è stato portato in ospedale. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero iniziate da un corto circuito di una caldaia nel locale sauna intorno alle 16, poi hanno trovato sfogo dalle finestre. Si indaga per determinare le cause dell'incendio.