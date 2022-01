Appio Latino, incendio in un appartamento: sette persone intossicate

Paura all'Appio Latino per un incendio in un appartamento in via Arrigo Davila 42. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 4:20 del mattino, tra il settimo e l'ottavo piano del palazzo. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco con due squadre operative, la 7a e la 12a, il carro teli, un'autoscala as/1, un'autobotte ab/12 e il ta/6.

Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'abitazione e hanno coinvolto completamente due ambienti. Sette le persone sono rimaste lievemente intossicate e trasportate dal 118 agli ospedali Sant'Eugenio e San Giovanni secondo fonti di polizia. I pompieri, ancora al lavoro, in mattinata ultimeranno le operazioni di bonifica del palazzo che, per sicurezza, è stato temporaneamente evacuato.