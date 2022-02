Paura a Tor Sapienza, intossicati i soccorritori e un residente dopo un incendio. Gravi due pompieri

Paura a Tor Sapienza per un incendio scoppiato in un appartamento al terzo piano, di un condominio in via degli Armenti, all'altezza dell'incrocio con via collatina 223. Le lingue di fuoco sono state ben visibili, con le fiamme che hanno avvolto l'interno e l'esterno dell'abitazione. Immediati i soccorsi, allertati dai residenti del quartiere intorno alle 8:30 della mattinata di martedì 15 febbraio.

Sul posto le volanti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. I pompieri hanno lavorato per ore, mentre la palazzina è stata temporaneamente evacuata. Il condomino del terzo piano, un uomo di 71 anni, è stato portato al policlinico di Tor Vergata per aver inalato il fumo. Quattro, invece, i vigili del fuoco portati in ospedale.

Due di loro sono stati trasportati dal 118 in codice rosso prima al policlinico Umberto I e poi trasferiti al San Giovanni. In ospedale anche un agente della polizia libero dal servizio, tra i primi a intervenire. Lui è stato portato al Vannini. Non è grave. Si indaga anche in questa circostanza sulle cause del rogo.