Incendio via Appia Nuova: fiamme nella comunità terapeutica per minori

Incendio nella notte nella comunità terapeutica per minori Casa SRTRe di via Appia Nuova. La richiesta d'intervento domenica sera dalla zona di Capannelle. A prendere fuoco un materasso in uno dei dormitori, con il fuoco che ha poi invaso la struttura. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno evacuato i presenti e domato il rogo.

La richiesta d'intervento nella struttura di due piani che ospita minori e adolescenti per attività di riabilitazione e sostegno psichatrico che si trova al civico 1251 della via Appia Nuova poco dopo le 23:30 del 9 gennaio. A chiamare il 112 una operatrice della struttura. I pompieri intervenuti con la squadra 12A e 3A Tuscolano ed il carro autoprotettori hanno fatto allontanare assieme ai carabinieri della compagnia Alessandrino e del nucleo radiomobile gli ospiti presenti mettendoli in sicurezza.

Spente le fiamme divampate al primo piano, secondo i primi accertamenti dei militari dell'arma ad appiccare l'incendio sarebbe stato un ospite della Casa SRTRe che avrebbe dato fuoco ad un materasso per cause ancora al vaglio degli investigatori. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato.