VIDEO | Villino in fiamme, evacuate sei persone

Una palla di fuoco che esce dal balcone, con le fiamme a divorare l'abitazione. Parlano da sole le immagini di un incendio divampato giovedì pomeriggio in zona Tor Fiscale, a prendere fuoco un villino. Sei le persone evacuate, con nessuno che ha riportato conseguenze.

L'incendio è divampato intorno alle 19:00 del 6 aprile da un complesso di villette a schiere di via Anicio Paolino, a due passi dall'Appia Antica, fra il parco di Tor Fiscale e il parco dell'Appia Antica. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Appio di polizia che hanno provveduto a evacuare sei persone che si trovavano nell'area interessata dalle fiamme.

Domate le fiamme dai caschi rossi del comando di via Genova, secondo la prima relazione dei vigili del fuoco l'incendio sarebbe scaturito a causa di un corto circuito, quindi per cause accidentali. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.



Copyright 2023 Citynews